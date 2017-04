“Tutto quello che dovresti sapere sulla vivisezione* *ma non vogliono che tu sappia”

Il Libro

Il libro è una agile guida per districarsi nella rete di bugie raccontate ogni giorno dai vivisettori.

Il dott. Cagno illustra con chiarezza le motivazioni scientifiche ed etiche per dimostrare, ancora una volta, che la vivisezione è una pratica inutile e soprattutto dannosa, che non abbiamo il diritto di utilizzare esseri viventi, capaci di soffrire, di provare sentimenti e sensazioni, come oggetti.

Nell’opera si smontano tutte le bugie dei vivisettori:

* non è vero che l’alternativa alla vivisezione è la sperimentazione sugli esseri umani, perché, comunque, per legge prima della commercializzazione di un farmaco viene effettuata la sperimentazione clinica.

* non è vero che la vivisezione è un male necessario, perché è utilizzata anche per testare cosmetici, prodotti chimici come detersivi, inchiostri ecc. e per scopi bellici: gas tossici, armi batteriologiche, radiazioni.

* la vivisezione è utile soltanto a chi la pratica, le grandi ditte farmaceutiche ricevono ingenti finanziamenti, permette una “facile” carriera ai ricercatori, permette di dimostrare tutto ed il contrario di tutto a seconda della specie utilizzata.

* la vivisezione non tutela noi consumatori, perché nonostante i milioni di animali sacrificati ogni anno nel mondo, più del 51% dei farmaci immessi sul mercato risultano poi tossici o perfino mortali, inoltre ogni anno negli USA circa 100.000 persone muoiono per reazioni avverse ai farmaci.

Cagno, da uomo di scienza, si pone domande:

Perché esistono farmaci ad uso umano e farmaci ad uso veterinario? Evidentemente non siamo poi così simili ad un ratto o ad un cane tant’è che i farmaci sono non solo differenti tra uomini e animali, ma in molti casi farmaci mortali per gli animali, come ad esempio la penicillina dall’effetto teratogeno su tutti gli animali, o l’aspirina dagli effetti mortali sulle cavie hanno, di contro effetti benefici sull’uomo.

Perché sono stati creati animali modificati geneticamente e quindi umanizzati?!

Il libro è utile, dunque, per documentarsi, per essere cittadini e consumatori informati e forse, per ciò stesso, più sani. Un libro, dunque, che consiglio caldamente a tutti soprattutto in questi tempi difficili in cui troppi furbi sfruttano la nostra buona fede per far soldi facili.

L’Autore

Stefano Cagno è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano. Lavora come Dirigente Medico Ospedaliero, disciplina Psichiatria. Da anni è membro del Comitato Scientifico Equivita e dell’Associazione Medici Internazionali LIMAV. Ha partecipato a molti congressi e dibattiti anche a livello universitario sull’argomento.

È autore, tra gli altri, dei libri “Gli animali e la ricerca” e “Lou, Buc e tutti gli altri” (Editori Riuniti); “Quando l’uomo si crede Dio” e “Imparare dagli animali” (Alberto Perdisa Editore); “Sperimentazione animale e psiche: un’analisi critica” (II ed – Edizioni Cosmopolis).

Pina Vitelli

