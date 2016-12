Le Sentinelle in piedi, di cui di Mario Adinolfi, già deputato PD, attuale direttore della rivista ultra cattolica di destra “La Croce”, giocatore di poker, sposato, divorziato e “risposatosi” a Las Vegas, è degno emblema, si battono non per qualcosa, ma contro qualcuno: i cittadini omosessuali.

Come tutti quelli che sono mossi da fanatismo irrazionale c’è un grottesco ribaltamento della realtà: a fronte di una nazione, l’Italia, ancora incapace di garantire pari dignità ai cittadini omosessuali che non possono accedere a forme di unione civile, già presenti da tempo nella maggioranza dei paesi dell’Unione Europea, cittadini LGBT che si vedono aggrediti verbalmente e fisicamente da fanatici di ogni credo, minacciati ed insultati quotidianamente da gruppi di estrema destra che lucrano sull’ignoranza di una parte di popolazione avvilita e confusa, i tristi figuri in piedi si atteggiano a vittime di un presunto “pensiero unico frocio”, facendosi paladini del diritto di … insulto omofobo.

La scusa per la furbata mediatica in piazza e bersaglio delle loro frustrazioni fanatiche è il blando Disegno Di Legge Scalfarotto reo di aver timidamente e goffamente introdotto nella legge così detta Mancino, che punisce chi diffonde “in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita’ o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;” sanzioni, anche, per chi diffonde odio nei confronti delle persone LGBT.

Le Sentinelle in piedi, come scritto, rivoltano la frittata e, da veri esperti dell’arte nazional popolare “chiagn’e fotte” pretendono libertà di insulto omofobo confondendo, ad arte, la libera espressione di una opinione con la becera violenza omofoba e razzista: ” … Ritti, silenti e fermi vegliamo per la libertà d’espressione e per la tutela della famiglia naturale fondata sull’unione tra uomo e donna. … In Italia le Sentinelle in Piedi sono nate in difesa della libertà di espressione messa in discussione dal ddl Scalfarotto, già approvato dalla Camera e ora al Senato. Presentato come necessario per fermare atti di violenza e aggressione nei confronti di persone con tendenze omosessuali, il testo è invece fortemente liberticida…”

Ma se le parole hanno un senso, quelle della Legge ne hanno uno ancora più profondo e in questo caso il senso è evidentissimo:

Art. 1 capoverso 3 Legge Mancino:

“E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita’, e’ punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio’ solo, con la reclusione da uno a sei anni”

Il Ddl Scalfarotto si propone, dunque di modificare così la Legge Mancino:

“…2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondata sull’omofobia o sulla transfobia»”

Quello che davvero fa girare la testa, e anche qualche altro organo, è in realtà che il DDL Scalfarotto in un contorto articoletto, nei fatti, si proponga di levare vigore all’articolo 3 LEGGE 13 ottobre 1975, n. 654 che ratificava e dava esecuzione alla Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, (New York 7 marzo 1966): L’ articolo 3 della legge del 1975, infatti, seccamente puniva le organizzazioni di razzisti e fanatici, con il pilatesco ritocco Scalfarotto siamo all’assurdo: purché non istighino direttamente alla violenza omofobi organizzati in associazioni potranno allegramente far passare il loro messaggio di odio.

Legge 13 ottobre ’75 n.564

Legge Mancino

DDL Scalfarotto

Discriminare è vietato per legge ed anche la Costituzione della Repubblica Italiana – Principi fondamentali – all’Art. 3 recita:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…”

Anna Spina – Pina Vitelli