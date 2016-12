Buon Solstizio d’Inverno e Buon Anno !

DireFarePensare vuole fare gli auguri per un felice anno nuovo a tutti gli esseri viventi: umani, non umani, persone di tutte le etnie, religioni, orientamento sessuale, perché noi di DireFarePensare siamo antispecist* e quindi pensiamo che tutte le specie viventi sono uguali e sono degne di vivere e di vivere una vita dignitosa.

Tutte le specie viventi sono uguali e quindi anche all’interno di una specie non ci sono differenze, non ci sono cittadini di serie A e di serie B, non ci sono cittadini senza diritti, non ci sono cittadini discriminati, picchiati, insultati soltanto per il colore della pelle, per l’orientamento sessuale, per la religione.

DireFarePensare vuole fare gli auguri per un felice anno nuovo a tutti gli esseri viventi: animali umani e animali non umani, per i quali si augura che finiscano le torture, gli sfruttamenti e le uccisioni per cibo, abbigliamento, falsa scienza e vigliaccherie come la caccia, la corrida e le altre feste e sagre che prevedono violenze ed uccisione di animali non umani innocenti.