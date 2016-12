DDL Cirinna’ alcune precisazioni…

Il DDL Cirinnà non prevede le adozioni per le coppie dello stesso sesso, ma prevede la cosiddetta

stepchild adoption ossia l’adozione del figlio naturale del o della partner.

Il DDL Cirinnà non contempla il ricorso all’utero in affitto: in Italia, secondo la legge 40/2004, l’utero in affitto

è espressamente vietato.

Gli emendamenti al ddl in discussione al Senato, dopo 2 anni di discussione in Commissione del Senato, sono

assurdi, ridicoli, inutili…:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=39314

http://www.ilpost.it/2016/02/17/emendamenti-ddl-cirinna/

http://www.huffingtonpost.it/2016/02/17/emendamenti-unioni-civili_n_9252406.html

http://www.repubblica.it/politica/2016/01/22/news/unioni_civili_forza_italia_presenta_300_emendamenti_al_ddl-131826327/

L’Italia deve approvare una legge che assicuri pari diritti a tutti i cittadini, una legge che tuteli i minori.

Il PD non ha la maggioranza in Senato, ma non deve fare accordi al ribasso con la destra pur di avere una legge, che però non garantirebbe nessun diritto.

Il movimento 5 stelle deve smetterla di prendere in giro le tante persone che da oltre vent’anni attendono una

legge, perché con la loro azione dell’ultima seduta in Senato hanno fatto soltanto il gioco di chi si oppone a tale legge.

DDL Cirinnà il testo in esame al senato:

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940551.pdf

Legge 4 maggio 1983 n. 184:

http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/legge184%20del%201983.htm

Alcuni chiarimenti:

Il “canguro” è un emendamento che ha al suo interno tutti gli emendamenti simili, una volta che viene discusso

e bocciato, tutti gli emendamenti che ha al suo interno decadono / vengono bocciati automaticamente;

è una prassi regolamentare che avrebbe potuto permettere di cassare i 5.000 emendamenti realizzati dalla lega

al solo scopo di non far passare il DDL Cirinnà.

I 5 stelle hanno prima detto sì al DDL sulle unioni civili, poi hanno deciso di votare secondo coscienza, quindi votare per eliminare il canguro.

Ovviamente Renzi ne è stato felice: ha potuto togliere la stepchild adoption, che non piaceva ai cattodem, ed ha

potuto dire che i 5 stelle sono inaffidabili (cosa vera !) e cosa forse più grave ha potuto dimostrare

l’inutilità del Parlamento: il DDL verrà portato alla nascita (“storpiato“) solo grazie all’intervento del Governo, che imporrà la fiducia.